Новости Одессы и Одесской области

ТОП-10 лучших боксеров мира: Ломаченко значительно “просел” в рейтинге

ТОП-10 лучших боксеров мира: Ломаченко значительно “просел” в рейтинге

Украинский боксер, уроженец Одесской области Василий Ломаченко ухудшил позиции в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории (“Pound for Pound”) по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщает bwwa.org.

Это связано с тем, что 18 октября Ломаченко проиграл американцу Теофилу Лопесу и лишился всех титулов в профессиональном боксе. А на следующий день перенес операцию в Лас-Вегасе.

Топ-10 лучших боксеров мира

  1. Сауль Альварес (Мексика, средний вес)
  2. Теренс Кроуфорд (США, полусредний вес)
  3.  Наоя Иноуэ (Япония, легчайший вес)
  4.  Эррол Спенс (США, полусредний вес)
  5. Теофимо Лопес (США, легкий вес)
  6. Александр Усик (Украина, супертяжелый вес)
  7. Василий Ломаченко (Украина, легкий вес)
  8. Тайсон Фьюри (Великобритания, супертяжелый вес)
  9. Хуан Эстрада (Мексика, первый легчайший вес)
  10.  Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес)

 

 

 

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить