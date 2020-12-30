ТОП-10 лучших боксеров мира: Ломаченко значительно “просел” в рейтинге

Ломаченко может вернуться на ринг уже весной Знаменитый боксер, уроженец Одесской области Василий Ломаченко может провести новый поединок на профессиональном уровне в апреле – мае 2021 года. ПОДРОБНЕЕ

Ломаченко высказался о возможности реванша с Лопесом (видео) Украинский боксер, экс-чемпион мира, уроженец Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко заявил о желании провести бой-реванш с американцем Теофило Лопесом, который на данный момент является обладателем всех чемпионских поясов по боксу в легком весе. ПОДРОБНЕЕ