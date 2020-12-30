ТОП-10 лучших боксеров мира: Ломаченко значительно “просел” в рейтинге

Украинский боксер, уроженец Одесской области Василий Ломаченко ухудшил позиции в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории (“Pound for Pound”) по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA).
Об этом сообщает bwwa.org.
Это связано с тем, что 18 октября Ломаченко проиграл американцу Теофилу Лопесу и лишился всех титулов в профессиональном боксе. А на следующий день перенес операцию в Лас-Вегасе.
Топ-10 лучших боксеров мира
- Сауль Альварес (Мексика, средний вес)
- Теренс Кроуфорд (США, полусредний вес)
- Наоя Иноуэ (Япония, легчайший вес)
- Эррол Спенс (США, полусредний вес)
- Теофимо Лопес (США, легкий вес)
- Александр Усик (Украина, супертяжелый вес)
- Василий Ломаченко (Украина, легкий вес)
- Тайсон Фьюри (Великобритания, супертяжелый вес)
- Хуан Эстрада (Мексика, первый легчайший вес)
- Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес)