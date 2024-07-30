Олимпийцы Одесской области: Ломаченко — отец тренер, сын и чемпион

Детство и юность

Василий Ломаченко, известный по прозвищу Лома, родился в Одесской области, в городе Белгороде-Днестровском, зимой 1988 года. Судьба чемпиона решилась сразу после рождения. На его официальном сайте рассказано, что не успели Васю принести из роддома, как отец надел на наследника боксерские перчатки.

Анатолий Николаевич работал тренером по боксу, поэтому с самого начала прививал сыну любовь к спорту.

На любительском ринге Ломаченко начал выступать, будучи учеником детской секции, и впервые почувствовал вкус победы в шесть лет. Затем были городские соревнования, турниры области и страны, где Василий демонстрировал высокий уровень.

Первые победы и мировые соревнования

В 16 лет Василий завоевал золото в Украине. Тогда же одержал победу на чемпионате Европы среди кадетов в категории до 46 кг. Занятость на соревнованиях и тренировках не помешала юноше получить высшее образование, окончив Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского.

Несмотря на то, что карьера Василия считалась любительской, бойца отобрали для участия в летних Играх в Пекине 2008 года, на которых Ломаченко получил не только золотую медаль, но и кубок Вэла Баркера, которым награждают лучшего боксера соревнований независимо от веса.

Первым местом ознаменовались для Василия Ломаченко и Игры в Лондоне через 4 года. Проведя последний бой на Олимпиаде-2012, юноша решил продолжить карьеру в полупрофессиональной лиге. Официально выступления на любительском ринге Ломаченко завершил в 2012 году перед подписанием контракта с WSB. Так Василий оказался в полупрофессиональном боксе и тренировался у Михаила Мельника в клубе «Украинские атаманы».

Дебют Ломаченко состоялся через три месяца, и за следующие полгода парень встречался на ринге с достойными противниками, таких как Сэмюэль Максвелл и Альберт Селимов. Каждый бой заканчивался для Василия победой.

В 2013 году Василий Ломаченко подписал контракт с промоушеном Top Rank и вскоре провел дебютный бой с мексиканцем Хосе Рамиресом. Досрочно победив соперника, Василий получил звание международного чемпиона и начал готовиться к титульному бою с Орландо Салидо, но проиграл в поединке. Пояс остался за Салидо, однако когда мексиканский боксер перешел в другую весовую категорию, Ломаченко сделал вторую попытку. На этот раз врагом выступил Гэри Рассел — не менее перспективный боец. После ожесточенной схватки украинец получил долгожданный титул, став первым за 39 лет спортсменом, которому удалось это сделать в третьем профессиональном бою.

Всего в карьере аккерманца немало рекордов. Так, в 2016 году, одержав победу в поединке с Романом Мартинесом, боксер оказался первым, кто получил звание чемпиона мира в двух весовых категориях за семь боев. Рекордным для Василия тогда стал и гонорар — 850 тысяч долларов.

Триумфы и поражения на ринге

В 2017-м спортсмен в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, дрался с Гильермо Ригондо. В следующем году Василий перешел в легкую категорию.

Больше всего зрителям запомнился бой с Энтони Кроллой в апреле 2019 года, в котором определился чемпион по версиям WBO, WBA и The Ring. Первые два раунда Василий почти не показал результата, но в третьем нанес оппоненту множество ударов, после чего рефери засчитал так называемый стоячий нокдаун. В четвертой части боя, не дав противнику опомниться, Ломаченко в первую же минуту отправил Кроллу в нокаут.

В начале сентября 2019-го нашего Василия вновь ждал бой за звание чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO, на этот раз противником выступал представитель Великобритании Люк Кэмпбелл. В нокдаун соперник отправился в 11-м раунде, но не сдался, с трудом дождавшись гонга. Несмотря на усилия Люка, единогласным судейским решением Ломаченко признали чемпионом мира в весе до 61,2 кг.

Но в октябре 2020 года успех отвернулся от знаменитости. Соревнуясь за звание абсолютного чемпиона, Василий потерпел поражение от американца Теофимо Лопеса. Судейское решение оставило вопросы, поскольку ряд экспертов решили, что бой закончился ничьей.

В июне 2021 года состоялся первый после проигрыша Лопесу бой знаменитости. Боксер победил японца Масаеси Накатани.

В мае 2023 года Ломаченко дрался с Девином Хейни. Боксеры разыграли титул абсолютного чемпиона в легком весе. Несмотря на то, что оба спортсмена показали мастерство и бой шел примерно на равных, решением судей победу присудили американцу. Не только поклонники украинского боксера, но и многие зрители поединка считали такой результат несправедливым. Оппонент Василия после турнира заявил, что считает его одним из сильнейших соперников.

12 мая 2024 года в австралийском Перте состоялся бой Ломаченко и австралийца Джорджа Камбососа за титул IBF в легком весе. Василий на протяжении десяти раундов доминировал над противником, а в 11-м досрочно победил.

Особенности жизни

Ломаченко имеет жену Елену, которая поддерживает мужа в каждом бою. По слухам, влюбленные познакомились в детстве в спортзале, где оба занимались на батуте. Впоследствии юношеские чувства переросли в брак. В семье родилось двое детей: дочь Виктория и сын Анатолий.

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