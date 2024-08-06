Гимнаст Илья Ковтун пополнил «серебром» медальную копилку Украины

Илья Ковтун добыл первую в своей карьере и седьмую для Украины олимпийскую медаль на Играх в Париже-2024.

Ковтун начал выступления в финале первым и, несмотря на небольшую погрешность при скачке, получил высокие 15,500 балла, уступив китайцу Цзоу Цзиньюань.

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Это уже вторая Олимпиада для Ковтуна. В 2020 году в Токио он занял 11 место в личном многоборье и стал седьмым в командных соревнованиях.

Напомним, в субботу, 3 августа, Украина завоевала свое первое «золото» на Олимпиаде-2024 – эту награду нашей сборной принесли фехтовальщицы Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая и Юлия Бакастова.

А в воскресенье, 4 августа, Ярослава Магучих завоевала Украину золотую медаль в прыжках в высоту. Украинке удалось обойти Николу Олислагерс из Австралии по дополнительным показателям. Кроме того, бронзовую медаль в прыжках в высоту завоевала Ирина Геращенко.

На сегодняшний день у сборной Украины в активе уже 7 медалей, среди которых 2 — золотых, и 18-е место в медальном зачете.