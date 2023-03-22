У одесского побережья снова появились дельфины (фото)

В канун Всемирного дня воды, которой отмечается сегодня, 22 марта, в водах Северо-Западной части Черного моря, в пределах Национального природного парка «Тузловские лиманы», была замечена стая дельфинов-афалин.

Как сообщил руководитель научно-исследовательского отдела нацпарка эколог Иван Русев, это первая небольшая стая дельфинов в это военное время в наших водах.

«В это время первые дельфины обычно уже появляются в морских водах Северо-Западной части моря. И сейчас, Слава Богу, нами не зарегистрированы мертвые китообразные на песчаной пересыпи, как год назад, хотя риски от рашистов на море, как для украинцев так и для дельфинов, еще остаются», – написал он у себя в Facebook.

Кроме того, эколог попросил всех, кому станет известно о случаях выбросов дельфинов на берега Черного моря в этом году, проинформировать об этом нацпарк при помощи любого месседжера по телефонам 097-5762705, 068-8816194 либо по электронной почте rusevivan@ukr.net.

«Но сегодня, несмотря на ужасные последствия от рашистов для людей и дикой природы, все же природа восстановится, а невероятная синергия степных растительных волн, вместе с дельфинами, китами, многочисленными птицами наших лиманов и всего Азово-Черноморского региона, растениями, водами, муравьями – все, на всех фронтах, своей мощной и положительной весенней энергетикой, всячески помогают украинцам в борьбе с орками и все мечтаем о победе над врагом», – добавил Иван Русев.

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Фото с Facebook-страницы Ивана Русева