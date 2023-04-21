В акватории Черного моря массово гибнут дельфины: причины

С начала полномасштабного вторжения на шестикилометровом участке побережья в Одесской области было обнаружено 38 тел погибших дельфинов. Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Массовая гибель дельфинов в Черном море является одним из самых показательных из длинного списка российских преступлений против окружающей среды Украины. Об этом говорится в статье американского издания The Christian Science Monitor .

По словам Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, дельфины в Черном море взрываются на минах и страдают из-за использования мощных сонаров российским флотом. В настоящее время сложно точно оценить количество дельфинов, погибших в результате российской агрессии.

Очерчивая масштабы экоцида, руководитель научно-исследовательского отдела национального парка «Тузловские лиманы» Иван Русев отмечает, что с начала полномасштабного вторжения россии, он обнаружил 38 тел погибших дельфинов на 6-километровом участке берега в Одесской области. В 2021 году за целый год на 45-километровом побережье нацпарка было обнаружено всего 3 мертвых дельфина.

Ученый Института зоологии НАН Украины Павел Гольдин сообщил о том, что роль дельфинов неоценима, а массовая гибель китообразных может нарушить всю экосистему Черного моря.

Украина будет добиваться компенсации от России за совершение военных преступлений против окружающей среды и собирает доказательную базу для международных судов. Гибель дельфинов является одним из наиболее показательных преступлений против украинской природы, однако список причиненного ущерба очень длинный и включает более 2 тысяч случаев загрязнения воздуха, воды и почвы.

“Россия заплатит за каждое преступление, совершенное в Украине. Но мы потеряли значительную часть нашего биоразнообразия и природных ресурсов. Ни одно время и сумма денег их не восстановит”, — заявил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Читайте также:

Фото: Иван Русев. Фото иллюстративное