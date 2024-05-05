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Бібліотекар з Одеської області стала чемпіонкою України з бодібілдингу (відео)

Бібліотекар з Одеської області стала чемпіонкою України з бодібілдингу (відео)

Колись Діана Хаджірадєва із міста Ізмаїла на півдні Одеської області працювала бібліотекарем. Тепер же вона у свої 45 років стала чемпіонкою України з бодібілдингу та однією з шести найкращих спортсменок. Вона тренує дівчат, працює як дієтолог, продовжує працювати над собою та готується до наступних змагань.

Як розповіла Діана, вона народилася у селі, навчалася на вчительку початкових класів та образотворчого мистецтва. Дітей любила, але довго працювати в школі не змогла, оскільки хотіла яскравішого життя.

Більшу частину свого життя Діана пропрацювала бібліотекарем. Там вона змогла розкритись як творча особистість.

«У мене ідеї просто приходили одна за одною, і з маленьких фотозон, які я робила, це виросло у великі заходи, які були дуже глибокі, сильні, навіть психологічні. Але прийшов ковид, і він вплинув на нашу діяльність. Бібліотека взагалі закрилася і ми сиділи вдома»,

– розповідає нинішня спортсменка.

За її словами, перехворівши ковідом, вона вирішила поповнити втрачені сили і пішла тренуватися в спортзал, розташований на березі Дунаю.

«Мені стало цікаво, як працюють м’язи, як все в організмі налаштоване, що можна робити з тілом. Мене це все захопило. Якось дівчата, з якими ми просто займалися у залі, запропонували їх тренувати. Тоді я наважилася піти з бібліотеки та розпочала тренерську діяльність»,

– зауважила Діана.

З початком повномасштабного вторгнення якийсь час тренувань не було, розповіла Діана. Однак довго сидіти вдома вона не змогла і замість звичайних тренувань почала використовувати вправи, які допомогли виплеснути весь негатив, агресію та впоратися зі стресом.

З початком війни до зали прийшов працювати тренером колишній чемпіон України з бодібілдингу. А ще за місяць туди взяли колишню спортсменку-бодібілдерку, яка викладала уроки позування. Тоді Діана зрозуміла, що це її шанс спробувати себе у великому спорті.

Першими змаганнями став Всеукраїнський чемпіонат з бодібілдингу, який проходив у 2023 році у Львові.

«Коли я стояла на сцені і спочатку зрозуміла, що увійшла до топ-6, для мене це вже було перемогою. Але коли оголосили, що стала переможницею, я не могла повірити, що це правда. Я була горда за себе і пишалася собою»,

– прокоментувала чемпіонка.

За рік вона знову зважилася на участь у змаганнях. На чемпіонаті «Південна Пальміра», спортсменка стала третьою, а на чемпіонаті України увійшла до шістки найкращих.

Діана зазначила, що зараз тренує своїх підопічних та тренується сама. Восени планує брати участь у чергових змаганнях.

Джерело: Суспiльне Одеса

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Редакція ПРОФІЛЬ
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