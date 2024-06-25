Без Пушкина, Лермонтова и Гагарина: в пригороде Одессы переименовали ряд улиц

В Усатовской громаде Одесского района изменили названия пятнадцати улиц, исключив из списка топонимов имена советских и российских деятелей. При этом ни одна из улиц не названа в честь погибших защитников Украины.
Об этом сообщают представители движения «Декоммунизация. Украина».
Решение о переименовании ряда улиц в населенных пунктах, входящих в состав Усатовской территориальной громады приняли депутаты Усатовского сельсовета в ходе недавно состоявшейся сессии.
- В Усатово улица Чкалова стала Родниковой, Лазарева – Высокой.
- В селе Межлиманском вместо улицы Гагарина будет Уютная.
- В селе Мариновка улица Гагарина стала Одесской, Лермонтова заменили на Парковую, Хворостина стала Молодежной.
- В селе Ильинка улица Горького стала Лесной, Лермонтова – Солнечной, а Чкалова — Вишневой.
- В поселке Новая Ковалевка улицу Пушкина переименовали в Центральную.
- В селе Ковалевка улица Пушкина стала Курортной.
- В Новой Еметовке улицу Зои Космодемьянской сделали улицей Хлебодарской.
Читайте также: Какие улицы отказались переименовывать одесские депутаты, а какие переименовали
При этом общественники отмечают весьма осторожный подход депутатов к переименованиям:
«К сожалению, новые названия нейтральные и переименование было для того, чтобы выполнить нормы закона».
Читайте также: Село в Одесской области переименуют в Вишневое: местные жители говорят, что их обманули.