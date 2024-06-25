Без Пушкина, Лермонтова и Гагарина: в пригороде Одессы переименовали ряд улиц

Калнышевский вместо Чапаева: в честь кого переименовали этот одесский переулок Переулок Калнышевского в Одессе переименован в честь последнего кошевого атамана Запорожской Сечи и расположен в Пересыпском районе. Он находится на исторической территории так называемой Солдатской слободки и тянется от пересечения Новой улицы и Сивашского переулка. До этого переулок носил название Чапаевский, но был переименован в рамках изменения названий, связанных с советским прошлым, которое поддержали большинство одесситов. ПОДРОБНЕЕ

Лично повел войска освобождать Одессу: в честь кого названа улица Генерала Швыгина Улица Генерала Швыгина расположена в Приморском районе Одессы и проходит от улицы Краснова до улицы Судостроительной. Свое название она получила в честь генерала Ильи Швыгина, который погиб во время освобождения Одессы в период Второй Мировой войны и был похоронен в нашем городе. ПОДРОБНЕЕ

Почти стал маршалом СССР: в честь кого названа улица Черняховского в Одессе Улица Черняховского находится в Приморском районе Одессы и проходит от Аркадии до Фонтанской дороги. Свое название она получила в честь генерала Ивана Черняховского, который учился в Одесском пехотном училище и принимал участие во Второй мировой войне в качестве командующего армией и фронтом. ПОДРОБНЕЕ