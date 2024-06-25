Без Пушкина, Лермонтова и Гагарина: в пригороде Одессы переименовали ряд улиц

Без Пушкина, Лермонтова и Гагарина: в пригороде Одессы переименовали ряд улиц

В Усатовской громаде Одесского района изменили названия пятнадцати улиц, исключив из списка топонимов имена советских и российских деятелей. При этом ни одна из улиц не названа в честь погибших защитников Украины.

Об этом сообщают представители движения «Декоммунизация. Украина».

Решение о переименовании ряда улиц в населенных пунктах, входящих в состав Усатовской территориальной громады приняли депутаты Усатовского сельсовета в ходе недавно состоявшейся сессии.

  • В Усатово улица Чкалова стала Родниковой, Лазарева – Высокой.
  • В селе Межлиманском вместо улицы Гагарина будет Уютная.
  • В селе Мариновка улица Гагарина стала Одесской, Лермонтова заменили на Парковую, Хворостина стала Молодежной.
  • В селе Ильинка улица Горького стала Лесной, Лермонтова – Солнечной, а Чкалова — Вишневой.
  • В поселке Новая Ковалевка улицу Пушкина переименовали в Центральную.
  • В селе Ковалевка улица Пушкина стала Курортной.
  • В Новой Еметовке улицу Зои Космодемьянской сделали улицей Хлебодарской.

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переименование улиц

При этом общественники отмечают весьма осторожный подход депутатов к переименованиям:

«К сожалению, новые названия нейтральные и переименование было для того, чтобы выполнить нормы закона».

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