Без Пушкіна, Лермонтова і Гагаріна: у передмісті Одеси перейменували низку вулиць

Про це повідомляють представники руху “Декомунізація. Україна”.

Рішення про перейменування низки вулиць у населених пунктах, що входять до складу Усатівської територіальної громади ухвалили депутати Усатівської сільради під час нещодавньої сесії.

В Усатовому вулиця Чкалова стала Джерельною, Лазарєва – Високою.

У селі Міжлиманському замість вулиці Гагаріна буде Затишна.

У селі Маринівка вулиця Гагаріна стала Одеською, Лермонтова замінили на Паркову, Хворостина стала Молодіжною.

У селі Іллінка вулиця Горького стала Лісовою, Лермонтова – Сонячною, а Чкалова – Вишневою.

У селищі Нова Ковалівка вулицю Пушкіна перейменували на Центральну.

У селі Ковалівка вулиця Пушкіна стала Курортною.

У Новій Єметівці вулицю Зої Космодем’янської зробили вулицею Хлібодарською.

При цьому громадські працівники відзначають вельми обережний підхід депутатів до перейменувань:

“На жаль, нові назви нейтральні і перейменування було для того, щоб виконати норми закону”.

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