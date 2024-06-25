Без Пушкіна, Лермонтова і Гагаріна: у передмісті Одеси перейменували низку вулиць

Без Пушкіна, Лермонтова і Гагаріна: у передмісті Одеси перейменували низку вулиць

В Усатівській громаді Одеського району змінили назви п’ятнадцяти вулиць, виключивши зі списку топонімів імена радянських і російських діячів. При цьому жодна з вулиць не названа на честь загиблих захисників України.

Про це повідомляють представники руху “Декомунізація. Україна”.

Рішення про перейменування низки вулиць у населених пунктах, що входять до складу Усатівської територіальної громади ухвалили депутати Усатівської сільради під час нещодавньої сесії.

  • В Усатовому вулиця Чкалова стала Джерельною, Лазарєва – Високою.
  • У селі Міжлиманському замість вулиці Гагаріна буде Затишна.
  • У селі Маринівка вулиця Гагаріна стала Одеською, Лермонтова замінили на Паркову, Хворостина стала Молодіжною.
  • У селі Іллінка вулиця Горького стала Лісовою, Лермонтова – Сонячною, а Чкалова – Вишневою.
  • У селищі Нова Ковалівка вулицю Пушкіна перейменували на Центральну.
  • У селі Ковалівка вулиця Пушкіна стала Курортною.
  • У Новій Єметівці вулицю Зої Космодем’янської зробили вулицею Хлібодарською.

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перейменування вулиць

При цьому громадські працівники відзначають вельми обережний підхід депутатів до перейменувань:

“На жаль, нові назви нейтральні і перейменування було для того, щоб виконати норми закону”.

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