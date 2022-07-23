Без Херсона: почем в Одессе арбузы? (видео)

По статистике, каждый год украинцы потребляют 400 тысяч тонн местных арбузов. Но с началом оккупации Херсона наше государство потеряло почти 40% бахчевых культур, так как 150 тысяч тонн потребления этой ягоды приходилось именно на урожай в Херсонской области. Пока враг ворует арбузы с временно оккупированных территорий, в Украине из-за недостатка продовольствия цены значительно увеличились. Также на стоимость арбузов повлиял и рост цен на горючее.

Почему выросли цены на арбузы и стоит ли ждать их снижения? Об этом и не только видеорепортаж «Одесской жизни».

«Цены выросли благодаря тому, что у нас очень дорогая солярка, дизтопливо. Да и заплатить рабочим, вырастить это все – это очень дорого»,

– говорит продавец одесского Нового базара Светлана Назаровская.

В Одессе продажи ранних арбузов уже стартовали. Сейчас на прилавках рынков и магазинов можно найти ягоды Килийского или Овидиопольского районов. Но это только ранние арбузы, массово их начнут продавать через две недели.

Сейчас арбузы продают по 25-30 гривен за килограмм, однако еще в прошлом году эту же ягоду можно было найти и по 9-12 грн/кг. Однако продавцы говорят, что к концу августа арбузы могут подешеветь почти на 50%.

Чтобы покрыть всеукраинский спрос, эту ягоду могли бы импортировать из Турции, Греции или Азербайджана, но из-за блокирования морских портов импорт продовольствия затруднен. Между тем, одесситы обещают, что вскоре местные арбузы появятся во всех областях Украины.

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Фото: скриншот с видео