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В Одессе пройдет спектакль под открытым небом для помощи ВСУ (видео)

В субботу, 23 июля, на одесском рынке «Книжка» состоится спектакль под открытым небом, а именно – музыкальная комедия «Одесса, я тебя люблю».

Представление устраивает «Театр №7», что на Александровском проспекте, 16. Спектакль будет идти как внутри «Книжки», так и на балконах самого театра. Начало – в 17:00.

Вход на спектакль сделали по донатам: 100% собранных денег отдадут на помощь ВСУ.

«Для нас состоится такой большой эксперимент, масштабный, по поиску нового формата сбора денег на армию, если конкретно – на нужды нашей одесской ПВО. Если честно, очень простая формулировка, что ты либо кормишь свою армию, либо кормишь чужую»,

– рассказывает основатель «Театра №7» Ярослав Трофимов.

Спектакль должен быть интерактивным, следовательно, каждый зритель сможет принять в нем участие.

Режиссер спектакля Юлиана Брагина объясняет:

«В одной из сцен герои пишут настоящую одесскую комедию. То есть, такой театр в театре. И они поощряют зрителей играть роли Цилечки, Арончика и так далее».

Текст спектакля «Одесса, я тебя люблю» написан по произведениям современных авторов и одесских классиков, таких как Жаботинский, Катаев, Жванецкий, Паустовский, Ильф и Петров. Спектакль рассказывает о жителях настоящей одесской коммуналки и будет сопровождаться живой музыкой. Среди песен зрители услышат и украинские джазовые произведения.

«Музыкальные номера наполовину одесские, наполовину невероятно ретровые, старые украинские джазовые песни. То есть, в Одессе впервые будет звучать «На трамвайной остановке» оркестра «Медикус», «Эй, музыки» Леси Стадник»,

– добавил Ярослав Трофимов.

Представление в таком формате театр организует впервые, но если мероприятие пройдет успешно, подобные спектакли планируют играть и дальше.

Больше подробностей можно узнать на официальной странице джаз-клуба «Перрон №7» в Facebook.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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