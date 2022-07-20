Одесса глазами переселенцев: «Люди здесь более вежливые» (видео)

Десятки тысяч украинцев нашли убежище в Одессе. Все эти люди не только приспосабливаются к новым реалиям, но и пытаются жить на новом месте. Украина большая и разная. И даже города, расположенные рядом друг с другом, отличаются по инфраструктуре, продуктам, привычкам жителей, качеству дорог, транспорту и ритму жизни. Именно поэтому нам стало интересно, как переселенцы видят наш город. Как приняла их Одесса?

Этим видео мы начинаем серию репортажей «Одесса глазами переселенца». И первым нашим героем стал молодой житель Николаева Андрей Коваленко, с 20 марта вместе с семьей перебравшийся в Одессу.

Что рассказал нам об Одессе николаевец? По его словам, все ожидания от Одессы полностью оправдались: город действительно очень хороший.

«Люди тут отличаются: там одно общество, а здесь – совершенно другое… Одессит и николаевец – совершенно другая история… Одессит – у него совершенно другое общение идет. Мне кажется, немного вежливее»,

– говорит молодой человек.

Кроме того, он заметил, что в Одессе очень хорошие паркинги – в Николаеве таких он не видел. Также Андрея впечатлил спортзал под открытым небом на Трассе здоровья. А еще ему очень понравилась наша Аркадия.

Если вам есть что-нибудь рассказать и вы готовы стать героем/героиней нашего проекта – пишите нам. Что вас порадовало, что оказалось необычным, а чем Одесса шокировала? Поделитесь своим опытом и своим видением Одессы, ведь этот город становится и вашим тоже.