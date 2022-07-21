Вступительная кампания-2022: кому упростят процедуру приема в вузы? (видео)

Из-за войны Кабмин Украины упростил вступление в вузы для некоторых граждан страны. Это касается абитуриентов с временно оккупированных территорий, из районов проведения боевых действий и мест, окруженных (блокированных) врагом.

По состоянию на начало июля в список таких территорий вошли 311 общин из 9 областей Украины. Это некоторые ОТГ Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Сумской и Черниговской областей.

Абитуриенты из этих мест имеют право на льготные условия поступления в вузы, без обязательной сдачи ВНО. Именно им в первую очередь могут предоставить бюджетные места в вузах.

Также с этого года Минобразования (МОН) Украины предлагает немедленно переводить на государственное обучение детей погибших защитников и защитниц нашей страны.

В начале июля в Украине началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов. Подать бумажную заявку на поступление абитуриенты также могут, начиная с середины месяца.

Прием заявок в электронном виде начнется с 29 июля и продлится до 18:00 8 августа.

Первокурсникам МОН рекомендует начать обучение с 15 сентября этого года, а вот студенты старших курсов могут пойти в вузы на целый месяц раньше – уже с 15 августа.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала как можно поступить в вузы в условиях военного времени.

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Фото: скриншот с видео