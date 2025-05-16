Автор YouTube-канала «Зоотроп», который уже много лет фиксирует деградацию побережья в Одесской области, в новом видео показал, как Люстдорф медленно сползает в море. Склоны осыпаются под влиянием дождей и волн, а на месте бывшей спасательной станции и бара «Лагуна» теперь лишь размытые обрывы и следы недавних оползней.

Несколько лет назад эта территория кипела жизнью — работали пляжи, стояли мусорные баки, а берег был пригоден для отдыха. Сегодня здесь можно увидеть руины, самодельные дачки на нестабильных склонах и следы продолжающихся разрушений.

Несмотря на попытки укрепить берег, ситуация с начала года существенно ухудшилась. Авторы видео предупреждают: посадка деревьев не спасает от оползней, а иногда только ускоряет обрушение склона из-за их веса. По мнению активистов, проблему можно решить только комплексно, с привлечением специалистов и геотехнических решений.

Черноморка остаётся особым пляжем Одессы — здесь нет волнорезов, и берег омывают волны открытого моря. В прошлом на Люсдорфе размещались лагеря отдыха для детей, пансионаты и базы вузов, но теперь от него остались лишь жалкие остатки, называемые «пляжем».

Ранее в Одессе провели комиссионное обследование технического и санитарного состояния Черноморской балки, на участке от Старой Люстдорфской дороги до пляжа «Черноморка».

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