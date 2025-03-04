Быстрое завершение войны и первые шаги к перемирию

Важное заявление украинского лидера было опубликовано в его официальном аккаунте в социальной сети «X».

«Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — подчеркнул он в своем обращении, ясно демонстрируя готовность страны к прекращению вооруженного противостояния.

Украина выражает принципиальную позицию относительно немедленного начала переговорного процесса. «Мы готовы работать быстро, чтобы завершить войну», — заявил Зеленский. Он предложил первые этапы на пути к миру — освобождение пленных, перемирие в воздухе (запрет дальнобойных ракет и дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры) – и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое».

Ранее переговоры между Украиной и США по плану завершения войны провалились, а подписание соглашения о полезных ископаемых было отменено.

Роль Трампа и соглашение о полезных ископаемых

Сотрудничество с Соединёнными Штатами Зеленский назвал ключевым.

«Мы помним тот переломный момент, когда Президент Трамп предоставил Украине «Джавелины»», — отметил президент, признавая значимость американской поддержки. «Мы благодарны за это», — добавил он, подчёркивая стратегическое партнёрство.

И сейчас Зеленский вместе с украинцами готов работать под руководством президента Трампа. «Мы с моей командой готовы работать под сильным руководством Президента Трампа, чтобы достичь долгосрочного мира», — подчеркнул он, демонстрируя готовность к конструктивному сотрудничеству.

Что касается соглашения о минералах и безопасности, президент чётко заявил: «Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате». «Пришло время сделать всё правильно», — добавил он, подчёркивая стремление к конструктивному диалогу.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщила, что США прекратили военную помощь Украине.