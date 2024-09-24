Беглого нардепа Дмитрука задержали в Лондоне, – СМИ

Сегодня, во вторник, 24 сентября 2024 года, стало известно о задержании в Лондоне сбежавшего из Украины народного депутата из Одессы Артема Дмитрука.
Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники из окружения нардепа.
Отмечается, что сейчас идет суд по экстрадиции Дмитрука, где он планирует оспорить запрос на его экстрадицию в Украину.
Сообщается, что для Дмитрука просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.
Также стало известно, что накануне задержания Дмитрук дал интервью британской газете The Independent, в котором заявил о якобы «политическом преследовании» его и его семьи из-за его политических взглядов и поддержки УПЦ МП.
При этом отметим, что данная информация требует официального подтверждения.
Читайте также: Одесский суд отправил под стражу сообщника беглого нардепа Дмитрука
Бегство Артема Дмитрука: что известно
25 августа 2024 года в Офисе Генпрокурора сообщили об объявлении подозрения действующему нардепу Артему Дмитруку.
По данным следствия, депутат напал в Одессе на полицейского и пытался отобрать у него оружие. Также подозреваемый, будучи в Киеве, в ходе возникшей ссоры несколько раз ударил военнослужащего, нанеся ему «телесные повреждения средней тяжести».
В тот же день, 25 августа, стало известно, что нардеп выехал из Украины. Тогда же Госбюро расследований сообщило о возбуждении уголовного дела по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом.
Сам Дмитрук заявлял, что подозрение ему не вручали, и, к тому же, отрицает все обвинения и заявил, что власть дала команду его посадить якобы из-за его «несогласия с режимом».
26 августа Госбюро расследований официально подтвердило факт того, что нардеп Артем Дмитрук нелегально пересек границу Украины.
Еще по теме: Менял машины и шел пешком: как нардеп из Одессы Дмитрук сбежал из страны (видео)
В Молдове заявили, что Дмитрук не сообщил, что является народным депутатом Украины, когда пересек границу с этой страной.
В то же время надолго в Молдове беглый нардеп не задержался – вскоре он улетел в Рим через кишиневский аэропорт. Позже появилась информация, что его видели в Лондоне.
29 августа Дмитрука объявили в международный розыск.