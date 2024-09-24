Беглого нардепа Дмитрука задержали в Лондоне, – СМИ

Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники из окружения нардепа.

Отмечается, что сейчас идет суд по экстрадиции Дмитрука, где он планирует оспорить запрос на его экстрадицию в Украину.

Сообщается, что для Дмитрука просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также стало известно, что накануне задержания Дмитрук дал интервью британской газете The Independent, в котором заявил о якобы «политическом преследовании» его и его семьи из-за его политических взглядов и поддержки УПЦ МП.

При этом отметим, что данная информация требует официального подтверждения.

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Бегство Артема Дмитрука: что известно

25 августа 2024 года в Офисе Генпрокурора сообщили об объявлении подозрения действующему нардепу Артему Дмитруку.

По данным следствия, депутат напал в Одессе на полицейского и пытался отобрать у него оружие. Также подозреваемый, будучи в Киеве, в ходе возникшей ссоры несколько раз ударил военнослужащего, нанеся ему «телесные повреждения средней тяжести».

В тот же день, 25 августа, стало известно, что нардеп выехал из Украины. Тогда же Госбюро расследований сообщило о возбуждении уголовного дела по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом.

Сам Дмитрук заявлял, что подозрение ему не вручали, и, к тому же, отрицает все обвинения и заявил, что власть дала команду его посадить якобы из-за его «несогласия с режимом».

26 августа Госбюро расследований официально подтвердило факт того, что нардеп Артем Дмитрук нелегально пересек границу Украины.

В Молдове заявили, что Дмитрук не сообщил, что является народным депутатом Украины, когда пересек границу с этой страной.

В то же время надолго в Молдове беглый нардеп не задержался – вскоре он улетел в Рим через кишиневский аэропорт. Позже появилась информация, что его видели в Лондоне.

29 августа Дмитрука объявили в международный розыск.