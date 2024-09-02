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Менял машины и шел пешком: как нардеп Дмитрук сбежал из страны (видео)

Менял машины и шел пешком: как нардеп Дмитрук сбежал из страны (видео)

Артем Дмитрук пешком незаконно пересек украино-молдавскую границу вблизи пункта пропуска «Павловка» в Одесской области. Сейчас установлены все лица, которые организовывали побег нардепа.

«Операция» по переправке была тщательно спланирована и заблаговременно организована, сообщили в пресс-службе ГБР.

Установлено, что около часа дня 23 августа 2024 года депутат Дмитрук выехал из Киева в направлении Одессы. За рулем авто находился другой человек. Около пяти часов вечера в Раздельнянском районе он пересел в другое авто, которое доставило его к границе с Приднестровским участком Молдовы. Около девяти вечера он пешком незаконно покинул Украину в районе пункта пропуска «Павловка».

По теме: Одесскому нардепу Дмитруку объявили подозрение после того, как он сбежал из страны

Сейчас установлены все лица, которые организовывали «побег», в том числе со стороны Молдовы. Организатор и один из фигурантов на следующий день также сбежали в Приднестровский участок Молдовы.

Организатору незаконной переправки через границу, а также лицу, которое доставило депутата к границе, заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины.

Еще одного участника схемы, который выполнял роль проводника, задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Артем Дмитрук, который подозревается в нападениях на военного и правоохранителя, 29 августа 2024 года объявлен в международный розыск.

Печерский районный суд Киева заочно вынес решение об аресте Артема Дмитрука, поскольку депутат не явился на допросы и судебные заседания.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что по результатам расследования нардепа могут лишить мандата.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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