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Беби-бум по-одесски: сколько малышей увидели свет за неделю?

Беби-бум по-одесски: сколько малышей увидели свет за неделю?

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 211 новорожденных, что на 26 детей больше, чем неделей ранее. Кроме того, за неделю население Одессы пополнили три двойни, информирует горздрав.

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Количественное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 107 – на 30 детей больше, чем за предыдущую неделю. Также за неделю увидели свет 104 маленькие одесситки.

На первом месте по числу родившихся детей на минувшей неделе находится городской родильный дом №1, где на свет появились 62 малыша.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Напомним, неделей ранее в роддомах Одессы появились на свет 185 новорожденных, в числе которых три пары близнецов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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