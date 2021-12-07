Беби-бум по-одесски: сколько малышей увидели свет за неделю?

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 211 новорожденных, что на 26 детей больше, чем неделей ранее. Кроме того, за неделю население Одессы пополнили три двойни, информирует горздрав.

Количественное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 107 – на 30 детей больше, чем за предыдущую неделю. Также за неделю увидели свет 104 маленькие одесситки.

На первом месте по числу родившихся детей на минувшей неделе находится городской родильный дом №1, где на свет появились 62 малыша.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Напомним, неделей ранее в роддомах Одессы появились на свет 185 новорожденных, в числе которых три пары близнецов.

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