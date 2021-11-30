Три пары близнецов за неделю: сколько новорожденных одесситов приняли роддома

Афіша безкоштовних подій Одеси 29 листопада-2 грудня Зустрічаємо зиму дощами та безкоштовними подіями. Цей тиждень пройде під знаком маски. Але не медичної, а театральної! Адже зараз проходять фінальні покази вистав, які увійшли до шорт листа Премії “ГРА”. Отже ви можете відправитися у віртуальну подорож до Львова, Берегова, Києва і подивитися кращі роботи місцевих театрів. Не пропустіть таку можливість! ПОДРОБНЕЕ

В Украине наградили лучших рестораторов – в их числе и одесситы В воскресенье, 28 ноября, в Киеве прошла церемония вручения премии “Соль” лучшим украинским рестораторам. Награждение проходило уже в девятый раз.

Стоит отметить, что каждый год одесские рестораны и кафе входят в число финалистов и победителей и получают заветную медную сковородку. ПОДРОБНЕЕ

Детям и родителям: о зубных щетках, картавости, мультиках, подгузниках и селфи-палках Дорогие читатели, мы продолжаем нашу рубрику «Для родителей и детей». В новом выпуске рассказываем о том, когда ребенку начать чистить зубы, что делать, если малыш плохо выговаривает букву «р», и как правильно выбрать селфи-палку для подростка. ПОДРОБНЕЕ

Ноябрь по-одесски: Санта, елки и тигриные лики (фоторепортаж) Все как обычно: ноябрь дарит солнечные дни, многие витрины одесских заведений еще не отошли от Хэллоунских украшательств-примет, а еще больше заведений усиленно заманивают одесситов Сантами-елками и прочими приметами Нового года. ПОДРОБНЕЕ