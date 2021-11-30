Три пары близнецов за неделю: сколько новорожденных одесситов приняли роддома

По данным департамента здравоохранения Одесского горсовета, на прошедшей неделе в родильных домах Одессы появились на свет 185 новорожденных, в числе которых три пары близнецов.
Убедительное численное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные девочки – на свет появились 108 юных одесситок и только 77 маленьких одесситов.
Наибольшее число новорожденных на прошедшей неделе в Одессе увидели свет в городском родильном доме №7 – 48 младенцев.
В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.
Как сообщала “Одесская жизнь”, неделей ранее в Одессе появились на свет также 185 малышей.
Ранее мы рассказывали, что в семье жителей города Рени Одесской области родилась тройня. Этот первый подобный случай за последние 47 лет.