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Три пары близнецов за неделю: сколько новорожденных одесситов приняли роддома

Три пары близнецов за неделю: сколько новорожденных одесситов приняли роддома

По данным департамента здравоохранения Одесского горсовета, на прошедшей неделе в родильных домах Одессы появились на свет 185 новорожденных, в числе которых три пары близнецов.

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Убедительное численное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные девочки – на свет появились 108 юных одесситок и только 77 маленьких одесситов.

Наибольшее число новорожденных на прошедшей неделе в Одессе увидели свет в городском родильном доме №7 – 48 младенцев.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала “Одесская жизнь”, неделей ранее в Одессе появились на свет также 185 малышей.

Ранее мы рассказывали, что в семье жителей города Рени Одесской области родилась тройня. Этот первый подобный случай за последние 47 лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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