Новости Одессы и Одесской области

Беби-боксы снова начнут выдавать: что в них будет

Беби-боксы снова начнут выдавать: что в них будет

Почти год в Украине ждали возвращения выдачи беби-боксов. Из-за несвоевременного проведения тендера выдача пакетов малыша прекратилась с весны 2021-го.

Подписаться

Министерство социальной политики наконец завершило долговременные тендерные процедуры и объявило компанию-победителя, а первые пакеты малыша уже собраны и ждут отправки. Уже со следующей недели роддома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат первые подарки для новорожденных.

Кто может получить бэби-бокс?

Пакет малыша выдают в течение 30 дней после рождения ребенка в роддоме или в отделе соцзащиты по месту проживания или пребывания после написания заявления. Беби-бокс выдается гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, которые на законных основаниях проживают на территории Украины. Пакет малыша, помимо родителей, могут получить:

  • усыновители;
  • патронатные воспитатели;
  • родители-воспитатели;
  • опекуны новорожденного ребенка.

Что положат в беби-бокс?

беби-бокс

В пакет малыша входят самые необходимые вещи для младенцев в первые месяцы жизни:

  • упаковка подгузников, влажные салфетки, пеленки;
  • три шапочки «на вырост», одиннадцать боди с коротким рукавом разного размера, одиннадцать боди с длинным рукавом разного размера, четыре пары ползунков, одиннадцать слипов, четыре рубашки, четыре пары носков, перчатки;
  • два слюнявчика;
  • термометры для воды и для тела, маникюрные ножницы и расческа, кремы и мыло;
  • одеяло, пододеяльник и плед, матрас, 2 полотенца;
  • шесть игрушек и коврик, мягкая книжка;
  • коробка-колыбель.

Стоимость беби-бокса установлена в размере не меньше трех прожиточных минимумов для детей до шести лет:

  • с 1 июля 2021 года — 6039 гривен;
  • с 1 декабря 2021 года — 6300 гривен.

Также предусмотрено, что с 1 июля вместо беби-бокса можно получить денежную компенсацию, но порядок такой выплаты еще должен разработать Кабинет министров.

Ранее мы уже подробно рассказывали о том, как работает система выдачи беби-боксов в Украине.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить