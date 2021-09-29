Беби-боксы снова начнут выдавать: что в них будет

Почти год в Украине ждали возвращения выдачи беби-боксов. Из-за несвоевременного проведения тендера выдача пакетов малыша прекратилась с весны 2021-го.

Министерство социальной политики наконец завершило долговременные тендерные процедуры и объявило компанию-победителя, а первые пакеты малыша уже собраны и ждут отправки. Уже со следующей недели роддома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат первые подарки для новорожденных.

Кто может получить бэби-бокс?

Пакет малыша выдают в течение 30 дней после рождения ребенка в роддоме или в отделе соцзащиты по месту проживания или пребывания после написания заявления. Беби-бокс выдается гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, которые на законных основаниях проживают на территории Украины. Пакет малыша, помимо родителей, могут получить:

усыновители;

патронатные воспитатели;

родители-воспитатели;

опекуны новорожденного ребенка.

Что положат в беби-бокс?

В пакет малыша входят самые необходимые вещи для младенцев в первые месяцы жизни:

упаковка подгузников, влажные салфетки, пеленки;

три шапочки «на вырост», одиннадцать боди с коротким рукавом разного размера, одиннадцать боди с длинным рукавом разного размера, четыре пары ползунков, одиннадцать слипов, четыре рубашки, четыре пары носков, перчатки;

два слюнявчика;

термометры для воды и для тела, маникюрные ножницы и расческа, кремы и мыло;

одеяло, пододеяльник и плед, матрас, 2 полотенца;

шесть игрушек и коврик, мягкая книжка;

коробка-колыбель.

Стоимость беби-бокса установлена в размере не меньше трех прожиточных минимумов для детей до шести лет:

с 1 июля 2021 года — 6039 гривен;

с 1 декабря 2021 года — 6300 гривен.

Также предусмотрено, что с 1 июля вместо беби-бокса можно получить денежную компенсацию, но порядок такой выплаты еще должен разработать Кабинет министров.

Ранее мы уже подробно рассказывали о том, как работает система выдачи беби-боксов в Украине.