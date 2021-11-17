Впервые за 47 дет: в многодетной семье в Рени родилась тройня (видео)

В семье жителей города Рени Одесской области Юрия и Людмилы Мокану родилась тройня. Этот случай уникален тем, что за последние 47 лет тройни в ренийских семьях не появлялись.

Малыши, которых назвали Михаил, София и Викуля, увидели свет еще в августе и первые месяцы своей жизни провели с мамой в больнице. Почти всю беременность Людмила находилась на сохранении, пока Юрий был на заработках.

Учитывая возраст мамы – 41 год – и ее особое богатство, роды прошли в одной из клиник Одессы. Беспокойство медиков вызвала одна из родившихся девочек, которая появилась на свет весом 900 граммов. По этой причине семья на три месяца осталась в больнице. На днях их выписали, и мама с детьми вернулись домой.

Так как глава семьи не успел закончить в доме ремонт, семья временно поселилась у бабушки в селе Долинском. Здесь их и встретили с подарками друзья и волонтеры.

Отметим, что до рождения тройни у супругов Мокану уже было трое детей: две старшие девочки – уже студентки, одна учится в Измаиле, другая – в Белгород-Днестровском. Сын – школьник. Отец семейства работает на нефтебазе, а мама до родов трудилась техничкой в одной из ренийских школ.

Источник: Рени – Одесса, видео: Новости Рени