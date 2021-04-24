На пляж за экстримом: кто выживет после оползней в Одессе

В Одессе, судя по всему, зарождается новая народная примета: курортный сезон начинается — коронавирусный локдаун прекращается. И с первыми погожими деньками выходят счастливые обладатели прибрежных куреней наводить порядок на прилегающих к апартаментам пляжах.

И тут их ждет неприятный сюрприз. Шторма и паводки обрушили живописные прибрежные склоны, превратив пляжи в отвалы глины и нагромождение камней. К тому же коттеджи, возведенные на побережье, катастрофически сползают в море. И давно осознав, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», дачевладельцы после сезона зимних штормов приступают к берего­укрепительным работам на отдельно взятых участках частного сектора: сваи заколачивают, мешки с цементом громоздят, бетонные сооружения устанавливают. В горсовете денег на противооползневые мероприятия традиционно нет.

В Черноморске, где в результате оползней продолжают рушиться дома, их владельцам местные власти предоставляют денежную компенсацию. А чтобы остановить движение склона, здесь даже сравняли с замелей курени-нахалстрои, что возвышались над обрывами.

А вот хозяева сползающих в море коттеджей на одесском побережье такой помощью похвастаться не могут. К тому же когда два года назад огромный оползень в Черноморке просто чудом не унес жизни отдыхавших под обрывом пляжников, мэр города заявил, что пляж этот не является муниципальным, и потому ответственность за благополучие отдыхающих там людей горсовет не несет. Так же, вероятно, как и за сползающие со склонов дома. Вместе с тем в Черноморке в опасной зоне сегодня находятся детсад и детская поликлиника.

Ранее мы рассуждали о том, как следует контролировать соблюдение масочного режима.

Кстати, не понесли ответственности и непосредственные виновники оползня — владельцы коттеджа на обрыве, проводившие там строительные работы.

А, собственно говоря, почему мелкие частники должны отвечать за угрозу возможного обрушения склонов? Вон, строительные компании прямо над морем без лишних заморочек многоэтажные комплексы возводят. Если для них обязательные геодезические обоснования не писаны, что уж говорить об индивидуальных застройщиках?

Денег на берегоукрепление город найти не может? Так пусть хоть соблюдение правил застройки строго контролирует. Отельные комплексы над морем, конечно, с землей никто сравнивать не будет. Но запрет на строительство власти дать могут.

И вместе с тем на территории бывшего санатория «Россия» застройщик собирается возводить высотку, разрушив штольню, предотвращающую оползень берега. Такие сооружения были созданы вдоль всего побережья для его защиты еще в 60-е годы прошлого века.

Когда построят новые, и построят ли вообще — неизвестно. И сползают в море Фонтан и Аркадия, Дофиновка и Фонтанка… А походы на пляж, не «облагороженный» арендаторами, судя по всему, вскоре превратятся в экстремальные приключения.

Ранее мы публиковали авторскую колонку Таи Найдено: Однако, как мы повзрослели.