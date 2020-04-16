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Новости Одессы и Одесской области

У фирмы, резавшей склон в центре Одессы, отсудили право собственности на землю под стройку

У фирмы, резавшей склон в центре Одессы, отсудили право собственности на землю под стройку

Недавно в исторической части Одессы начали строить высотку на Военном спуске, 10.

Строители развернули работы под видом укрепления склонов.

Однако на деле, вместо того, чтобы укрепить их, снесли подпорную стену и подрезали склон.

Рабочие повредили канализацию и спровоцировали небольшое смещение земных пород. При этом строительство 10-этажного здания продолжилось.

И это притом, что ГАСК утвреждал, что не давал разрешения ничего срезать, а местные жители протестовали, опасаясь, что их дома сползут вниз.

На днях фирму “Укрторгбуд” лишили права собственности на строительство. Его отменил областной Хозяйственный суд, передает УСИ.

Как стало известно, право собственности на недвижимость оспаривает некое ООО “Динстрой”. Судебные тяжбы между ним и “Укрторгбудом” длятся с 2019 года.

Как установил суд, истца, т.е. “Динстрой”, при участии госрегистраторов незаконно лишили права доступа к его собственности. Хозсуд поддержал бывшего владельца “Динстрой”.

В итоге договор аренды на землю под строительство высотки, которое затеяло “Укрторгбуд”, должны будут пересмотреть.

Фото Марии Котовой 

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