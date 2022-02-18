В Одессе отремонтируют аварийный дом на спуске Маринеско: что будет с жителями

Об этом рассказала директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских.

По ее словам, в 2021 году здание по ул. Маринеско, 14 было внесено в список зданий, нуждающихся в капитальном ремонте. Представители департамента коммунального хозяйства подготовили проектно-сметные документы, после чего были проведены торги. В конце 2021 г. был заключен договор на проведение работ. Какая компания будет выполнять ремонт, Наталья Мостовских не сказала.

Не только городской совет будет контролировать проведение работ, но и за этим будет следить инспекция управления ГАСК, поскольку это работы повышенной сложности. В течение двух недель будет получена декларация и фирма-победитель сможет начать ремонт,

– сказала чиновница.

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Фото «Думская» и «Суспільне. Одеса»

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