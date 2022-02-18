В Одессе отремонтируют аварийный дом на спуске Маринеско: что будет с жителями

Признанный аварийным жилой дом на спуске Маринеско, 14, планируют отремонтировать. Для этого на период работ отселят местных жителей.
Об этом рассказала директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских.
По ее словам, в 2021 году здание по ул. Маринеско, 14 было внесено в список зданий, нуждающихся в капитальном ремонте. Представители департамента коммунального хозяйства подготовили проектно-сметные документы, после чего были проведены торги. В конце 2021 г. был заключен договор на проведение работ. Какая компания будет выполнять ремонт, Наталья Мостовских не сказала.
Не только городской совет будет контролировать проведение работ, но и за этим будет следить инспекция управления ГАСК, поскольку это работы повышенной сложности. В течение двух недель будет получена декларация и фирма-победитель сможет начать ремонт,
– сказала чиновница.
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Фото «Думская» и «Суспільне. Одеса»
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