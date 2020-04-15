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Новости Одессы и Одесской области

Во дворе на Коблевской отреставрировали историческую красоту (фото)

Во дворе на Коблевской отреставрировали историческую красоту (фото)

«Делаем город прекрасным!», — так отозвался об отреставрированной двери, которая теперь украшает старый двор на Коблевской, основатель проекта «Тысяча дверей Одессы» Константин Емельянов.

Иначе и не скажешь. Особенно теперь, когда у всех на устах (и в умах) одна тема.

Итак, в Одессе на средства меценатов была отреставрирована еще одна историческая дверь. Если бы не скрутки проводов, которые ее обрамляют, то было бы вообще сверх-супер.

 

Так выглядела дверь до реставрации

Отметим, дверь не просто «пошкурили-покрасили». Ее отреставрировали, придав первозданный вид, можно сказать, возродили.

Исторической двери вернули первозданный вид
Исторической двери вернули первозданный вид
Исторической двери вернули первозданный вид
Исторической двери вернули первозданный вид
Исторической двери вернули первозданный вид
Исторической двери вернули первозданный вид
Исторической двери вернули первозданный вид
Исторической двери вернули первозданный вид
Исторической двери вернули первозданный вид

Отметим, это уже вторая воссозданная одесская дверь. Как рассказывала «Одесская жизнь», первая была установлена на ул. Троицкой, 43б.

Фото автора, фото двери до реставрации — Константин Емельянов

 

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Мария Котова
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