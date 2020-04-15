Во дворе на Коблевской отреставрировали историческую красоту (фото)

«Делаем город прекрасным!», — так отозвался об отреставрированной двери, которая теперь украшает старый двор на Коблевской, основатель проекта «Тысяча дверей Одессы» Константин Емельянов.
Иначе и не скажешь. Особенно теперь, когда у всех на устах (и в умах) одна тема.
Итак, в Одессе на средства меценатов была отреставрирована еще одна историческая дверь. Если бы не скрутки проводов, которые ее обрамляют, то было бы вообще сверх-супер.
Отметим, дверь не просто «пошкурили-покрасили». Ее отреставрировали, придав первозданный вид, можно сказать, возродили.
Отметим, это уже вторая воссозданная одесская дверь. Как рассказывала «Одесская жизнь», первая была установлена на ул. Троицкой, 43б.
Фото автора, фото двери до реставрации — Константин Емельянов
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