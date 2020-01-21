Любуемся: на Преображенской в Одессе появилась старинная отреставрированная дверь (фото)

Мы теперь можем любоваться отреставрированной дверью на ул. Преображенской, 17. И в самом деле, хороша. Почему же остались «некрасивости» рядом с ней?

Как сообщает на странице в Facebook «Архітектурна спадщина України» архитектор и реставратор Анатолий Изотов, это первая отреставрированная дверь в рамках проекта ОО «Мой дом Одесса» по программе Общественного бюджета Одессы.

Что проделано? «Утраты резных элементов восполнены (отделены от подлинника тоном), ручки отлиты по сохранившемуся образцу, деревянные сохранившиеся элементы отреставрированы. Правда, остались места от старых повреждений горелкой. Дерево там было целым, а учитывая, что дверь дубовая, то решили, что красить точно не будем, а тонировать до упадка — это забить фактуру дерева. Потому оставили эти исторические наслоения, иначе, стремясь к архитектурной целостности, мы потеряли бы эту самую архитектуру», — сообщает Анатолий Изотов.

Что осталось сделать? Немало. Теперь требуются фасадные работы — «вытянуть профиль и отреставрировать откосы».

При этом одним из главных достижений является создание правовой основы проведения таких работ. И мы его отработали первыми!

Архитектор напоминает, что проект «Старовинні двері Одеси — новий туристичний маршрут» подготовлен ОО «Мой дом Одесса» в рамках программы «Общественный бюджет Одессы».

Реставрация выполнена ООО «Результат-99». ГАП, научный руководитель Анатоль Изотов, технологи Ольга Тихонова и Надежда Сальникова, архитекторы Влад Серженюк (Vlad Serzhenyuk) и Наталия Яковенко (Natalie Iakovenko).

Фото автора и Артема Виноградова, дверь до реставрации — Facebook-страница проекта «Архітектурна спадщина України»

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!