Красота: в Одессе отреставрировали еще одну старинную дверь (фото)

С радостью и оправданной гордостью мастера из сообщества «Тысячи дверей Одессы» представили еще одну отреставрированную, засиявшую первозданной красотой старинную дверь Одессы.

«С гордостью представляем вам единственную сохранившуюся и отреставрированную нашей командой квартирную дверь лицевого подъезда по адресу Дерибасовская, 12. К интересным деталям дома принадлежат двухстворчатые квартирные двери вертикально вытянутых пропорций без фрамуг и сразу двух моделей», — сообщают в сообществе.

И вот перед нами — воссозданные двери со сложной резьбой по дереву, они увенчаны прямыми десюдепортами на резных консолях и со стилизованными акротериями. Красота!

В сообществе напомнили одесситам и об истории дома на Дерибасовской, 12: огромный дом наследников канатозаводчика Новикова — вершина творчества архитектора Ландесмана и ключевой проект в карьере инженера Славкина. Оконченный в 1912 году дом Новикова не всем критикам того времени пришелся по вкусу, зато сразу стал доминантой перекрестка Дерибасовской и Ришельевской.

Это один из первых пятиэтажных домов Одессы, его в свое время оснастили по последнему слову техники: паровое отопление, лифты, электрическое освещение дворов, панорамная обзорная площадка и прочие удобства.

Реставрация двери стала возможна благодаря меценатским взносам и вырученным средствам от продажи открыток с изображениями нашего достояния — старинных дверей города.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о восстановленной двери в «доме с иллюминаторами», расположенном в Лютеранском переулке.

Фото: Facebook-страница сообщества «Тысячи дверей Одессы»