7 мифов и фактов о нашем здоровье: где правда?

Минздрав совместно с образовательной платформой StopFake («Стоп-фейк») запустил информационный проект «Чистый мозг», в котором знакомит вас с самыми популярными заблуждениями и мифами на тему здоровья и медицины.

«Одесская жизнь» представляет своим читателям ТОП-7 самых распространенных мифов о здоровье последних недель.

МИФ №1. В Украине эпидемия инсультов из-за масок и прививок от COVID-19

ФАКТ: Такую конспирологическую теорию о COVID-19 запустил известный украинский антивакцинатор.Он уверяет, что «настоящая» причина инсультов среди украинцев — это «выдуманная эпидемия» и то, что «люди уже полтора года живут в стрессе, носят намордники и колются». COVID-19 действительно повышает риск развития инсульта, однако не из-за «ношения масок», а из-за инфицирования организма возбудителем SARS-CoV-2. Исследования показали, что у людей с SARS-CoV-2 развивается аномальное свертывание крови как воспалительная реакция на вирус. Это увеличивает риск образования тромбов.А когда сгусток крови блокирует артерию, ведущую к мозгу, это и вызывает инсульт.

МИФ №2. Чесночная вода является естественной вакциной от коронавируса

ФАКТ: Чесночная вода не является естественной вакциной против коронавируса. По данным ВОЗ, нет никаких доказательств того, что употребление чеснока в любом виде защищает от ковида. Способность этого продукта предотвращать простудные заболевания и лечить их тоже не доказана.

МИФ №3. в Украине с самолетов сбрасывают штамм «Дельта»

ФАКТ: В социальных сетях распространяется дезинформация о том, что в Украине якобы начали сбрасывать с самолетов на города штаммы COVID-19. Сообщается также, что инверсионный след от самолетов — это «химтрасса», а доказательством служит тот «факт», что след от обычного воздушного судна якобы «должен исчезнуть через 15-30 секунд». Более того, сторонники антивакцинации сообщают, что самолетами «завозят новую партию коронавируса» в Украину и готовят «парад болезней» для населения. Никакого «завоза штаммов COVID-19» не существует. То, что антивакцинаторы называют «разбрасыванием с самолетов новой партии коронавируса» — не более чем ежегодная кампания по вакцинации диких животных от бешенства.

МИФ №4. Вакцина Pfizer ослабляет иммунную систему в 5-6 раз

ФАКТ: распространяют информацию о том, что 74% новых случаев COVID-19 обнаружены у людей, прошедших полный курс вакцинации. Это якобы связано с тем, что иммунная система слабеет в 5-6 раз после двух доз вакцины Pfizer. Ссылаются дезинформаторы на интервью врача Дэвида Бауэра. Однако ученый рассказывает о результатах нового исследования, в ходе которого ему с коллегами удалось обнаружить, что уровень антител в крови вакцинированных людей, которые способны распознавать новый вариант SARS-CoV-2 Delta, в среднем ниже, чем уровень антител против вариантов вируса, которые ранее циркулировали в мире. При этом данные Центра по контролю и профилактике заболеваний показывают, что вакцины от COVID-19 остаются высокоэффективными против тяжелых заболеваний и смерти от Delta-штамма.

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МИФ №5. Отказ от сахара, лимонного сока и кокосового масла лечит рак

ФАКТ: Публикация с перечнем рекомендаций «лечения» рака от некоего доктора Гупты активно распространяется в мессенджерах и социальных сетях. Одной из таких публикаций в украинском сегменте соцсетей поделились более 32 тысяч раз. Но не существует научных подтверждений того, что перечисленные в заметке продукты или отказ от них предотвращают появление рака или лечат его. Это также подтвердил в комментарии для StopFake хирург-онколог Вячеслав Копецки из Национального института рака.

МИФ №6. Детям на грудном вскармливании не нужны вакцины

ФАКТ: дезинформаторы убеждают, что если ребенок получает грудное молоко от рождения, то ему не нужны вакцины. Ведь защиты с помощью грудного молока якобы вполне достаточно, чтобы уберечься от кори, ротавируса, полиомиелита и других болезней, для защиты от которых делают прививки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) действительно рекомендует кормить ребенка исключительно грудным молоком до достижения им шестимесячного возраста, а затем вместе с надлежащим прикормом продолжать грудное вскармливание минимум до двух лет. Младенцы, находящиеся на грудном вскармливании, имеют более низкий риск заболевания астмой, ожирением, сахарным диабетом 1-го типа, тяжелыми заболеваниями нижних дыхательных путей, острым и средним отитом, синдромом внезапной детской смерти, желудочно-кишечными инфекциями и др.

Однако в отличие от вакцин, грудное молоко не стимулирует иммунную систему самого ребенка к выработке антител, необходимых для борьбы с конкретными болезнями. Вакцины и грудное вскармливание не мешают друг другу, а вместе обеспечивают здоровье малышу.

МИФ №7. Белок «Магнет» в вакцинах от COVID-19 способен контролировать поведение человека

ФАКТ: Действительно, в 2016 году группа ученых заявила об изобретении белка «Магнет», который способен влиять на нейроны в глубоких структурах мозга животных. Однако дальнейшие исследования не подтвердили эти результаты. Кроме того, нынешние вакцины от COVID-19 не имеют в своем составе белка «Магнет» и других веществ, способных дистанционно контролировать поведение человека.

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