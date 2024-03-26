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Анекдот дня: вес очков, сколько времени и чего хочет Аркаша

Анекдот дня: вес очков, сколько времени и чего хочет Аркаша

Всем доброго утра! Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать день на позитиве с минуткой юмора.

— Сара, сколько ты весишь?

— В очках — сто двадцать килограммов.

— А почему в очках?

— А без них я цифры не вижу.

*****

Одесса. На балкон выходит мама и кричит:

— Аркаша! Домой!

Мальчик поднимает голову и кричит в ответ:

— Я замёрз?

— Нет! Ты хочешь кушать!

*****

— Скажите пожалуйста, который час?

— А скоко вам надо?

— Мне надо три часа.

— Глядя на часы: — Так чего вы переживаете, вы ещё успеете!

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