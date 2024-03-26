Анекдот дня: вес очков, сколько времени и чего хочет Аркаша

Всем доброго утра! Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать день на позитиве с минуткой юмора.
— Сара, сколько ты весишь?
— В очках — сто двадцать килограммов.
— А почему в очках?
— А без них я цифры не вижу.
*****
Одесса. На балкон выходит мама и кричит:
— Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову и кричит в ответ:
— Я замёрз?
— Нет! Ты хочешь кушать!
*****
— Скажите пожалуйста, который час?
— А скоко вам надо?
— Мне надо три часа.
— Глядя на часы: — Так чего вы переживаете, вы ещё успеете!
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