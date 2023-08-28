Анекдот дня: отчего так счастлив Боря?

Утро доброе, Одесса! Ну что – хорошо выходной провели, продуктивно и без излишеств? Так пускай такой же продуктивной будет и предстоящая неделя! А ваши любимые и близкие люди вас только радуют и делают счастливыми.
И сегодня мы узнаем причину семейного счастья одессита Бори:
Боря чувствовал себя счастливым: у его Сарочки была аллергия на цветы, духи и мех…
У нас есть и другие анекдоты:
- Что нужно для счастья в супружеской жизни?
- Фима едет на курорт без жены;
- Фима, Рива и право выбора;
- Яша, Йосик и красотка с Дерибасовской;
- Кому предназначен букет цветов от Бори?