Анекдот дня: отчего так счастлив Боря?

Утро доброе, Одесса! Ну что – хорошо выходной провели, продуктивно и без излишеств? Так пускай такой же продуктивной будет и предстоящая неделя! А ваши любимые и близкие люди вас только радуют и делают счастливыми.

И сегодня мы узнаем причину семейного счастья одессита Бори:

Боря чувствовал себя счастливым: у его Сарочки была аллергия на цветы, духи и мех…

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