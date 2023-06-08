Анекдот дня: как правильно давать милостыню

Доброе утро, Одесса! Сегодня четверг, а значит – впереди пятницы и потом выходные. И чтобы продуктивно закончить эту рабочую неделю, начинаем утро с юмора.

В Одессе нищий просит милостыню. Подходит Исаак, долго ищет в карманах, наконец достает одну гривну, бросает его в шляпу и говорит:

– Извини, Абрамчик, вчера я женился, теперь у меня жена и теща, так что я не могу давать тебе две гривны.

Абрам вскакивает и кричит на всю улицу:

– Люди, идите скорее сюда! Посмотрите на этого кадра! Вчера он женился, а сегодня я уже должен его семью кормить!

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