Анекдот дня: сколько лет Сарочке?

А еще пожелаем вам сегодня, несмотря на всяческие жизненные «негаразды», всегда оставаться молодыми, не телом, так душой. И давайте-ка узнаем, сколько лет нашей старой (ой, то есть, конечно, всегда юной!) знакомой Сарочке:

– Сарочка, послушайте, сколько вам лет?

– Я недавно подошла к тридцати.

– Ох, и шо вас так задержало в пути?

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