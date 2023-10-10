Анекдот дня: сколько лет Сарочке?

Утро доброе, неунывающие одесситы! Напоминаем, что юмор в нынешнее непростое время – наше все. А уж искрометный одесский юмор – тем паче. И самый лучший способ начать день на позитиве – это почитать свежую порцию одесских анекдотов от «Одесской жизни».
А еще пожелаем вам сегодня, несмотря на всяческие жизненные «негаразды», всегда оставаться молодыми, не телом, так душой. И давайте-ка узнаем, сколько лет нашей старой (ой, то есть, конечно, всегда юной!) знакомой Сарочке:
– Сарочка, послушайте, сколько вам лет?
– Я недавно подошла к тридцати.
– Ох, и шо вас так задержало в пути?
Хотите еще больше одесского юмора? Таки вам сюда:
- Софочка прекрасна, как…;
- Сара встретила любовницу мужа;
- Каким спортом занимается муж Сарочки?
- Что строит Роза Львовна?
- Беседуют две одесситки.