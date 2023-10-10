Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: сколько лет Сарочке?

Анекдот дня: сколько лет Сарочке?

Утро доброе, неунывающие одесситы! Напоминаем, что юмор в нынешнее непростое время – наше все. А уж искрометный одесский юмор – тем паче. И самый лучший способ начать день на позитиве – это почитать свежую порцию одесских анекдотов от «Одесской жизни».

А еще пожелаем вам сегодня, несмотря на всяческие жизненные «негаразды», всегда оставаться молодыми, не телом, так душой. И давайте-ка узнаем, сколько лет нашей старой (ой, то есть, конечно, всегда юной!) знакомой Сарочке:

– Сарочка, послушайте, сколько вам лет?

– Я недавно подошла к тридцати.

– Ох, и шо вас так задержало в пути?

Красотка, юмористическая картинка

Женщина после 30-ти, юмор

Сема и его молодо выглядящая жена

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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