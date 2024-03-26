Анекдот дня: вага окулярів, скільки часу і чого хоче Аркаша

— Саро, скільки ти важиш?

— В окулярах — сто двадцять кілограмів.

— А чому в окулярах?

— А без них я цифри не бачу.

*****

Одеса. На балкон виходить мама і кричить:

— Аркаша! Додому!

Хлопчик піднімає голову і кричить у відповідь:

— Я замерз?

— Ні! Ти хочеш їсти!

*****

— Скажіть, будь ласка, котра година?

— А скільки вам треба?

— Мені треба три години.

— Дивлячись на годинник: — Так чого ви переживаєте, ви ще встигнете!

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