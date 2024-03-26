Анекдот дня: вага окулярів, скільки часу і чого хоче Аркаша

Усім доброго ранку! Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати день на позитиві з хвилинкою гумору.
— Саро, скільки ти важиш?
— В окулярах — сто двадцять кілограмів.
— А чому в окулярах?
— А без них я цифри не бачу.
*****
Одеса. На балкон виходить мама і кричить:
— Аркаша! Додому!
Хлопчик піднімає голову і кричить у відповідь:
— Я замерз?
— Ні! Ти хочеш їсти!
*****
— Скажіть, будь ласка, котра година?
— А скільки вам треба?
— Мені треба три години.
— Дивлячись на годинник: — Так чого ви переживаєте, ви ще встигнете!
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