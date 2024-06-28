Анекдот дня: сколько стоит вставить зуб у Фимы

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
— Изя, это правда, что твоя жена подала в суд на развод?
— Да, но и я обратился в суд с такой же просьбой.
— Послушай, раз вы во всём соглашаетесь друг с другом, зачем же вам разводиться?
*****
Пришёл Отелло к Дездемоне,
Но нет её, она у Мони.
*****
— Фима, а сколько у тебя стоит вставить зуб?
— Дорого. Даже и не рассчитывайте.
— А если я таки приду к тебе домой, а не в клинику?
— Тогда чуть дешевле.
— Со своим зубом и инструментами?!
— Ещё немного скину.
— А то, шо я таки твой отец?
— Вы таки опять с козырей пошли, папа?
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