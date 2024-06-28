Анекдот дня: сколько стоит вставить зуб у Фимы

— Изя, это правда, что твоя жена подала в суд на развод?

— Да, но и я обратился в суд с такой же просьбой.

— Послушай, раз вы во всём соглашаетесь друг с другом, зачем же вам разводиться?

*****

Пришёл Отелло к Дездемоне,

Но нет её, она у Мони.

*****

— Фима, а сколько у тебя стоит вставить зуб?

— Дорого. Даже и не рассчитывайте.

— А если я таки приду к тебе домой, а не в клинику?

— Тогда чуть дешевле.

— Со своим зубом и инструментами?!

— Ещё немного скину.

— А то, шо я таки твой отец?

— Вы таки опять с козырей пошли, папа?

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