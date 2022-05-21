Анекдот дня: какой выбор есть у русских солдат?

Анекдот дня: как воюют бандеровцы? Доброе утро, Одесса! Сегодня синоптики обещают нам нехорошую погоду, а рашисты не прекращают грозить ракетами. Но мы не унываем, поскольку понимаем: вся их злоба – от бессилия нас одолеть.

«Одесская жизнь» предлагает начать утро с очередного весьма актуального анекдота. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: путин и Финляндия в НАТО Доброе утро, одесситы! Сегодня, как ожидается, в Одессе будет греметь… Но не пугайтесь: это всего лишь весенняя гроза. Хотя и та, другая «гроза», увы, остается в силе… Но мы, как обычно, бодрости духа не теряем. А для зарядки позитива «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию новый анекдот военных дней. ПОДРОБНЕЕ