Анекдот дня: как технари и гуманитарии отвечают на вопрос — сколько погибло рашистов?

Доброе утро, Одесса! Сегодня синоптики обещают нам нехорошую погоду, а рашисты не прекращают грозить ракетами. Но мы не унываем, поскольку понимаем: вся их злоба – от бессилия нас одолеть.
«Одесская жизнь» предлагает начать утро с очередного весьма актуального анекдота.
Доброе утро, одесситы! Сегодня, как ожидается, в Одессе будет греметь… Но не пугайтесь: это всего лишь весенняя гроза. Хотя и та, другая «гроза», увы, остается в силе… Но мы, как обычно, бодрости духа не теряем. А для зарядки позитива «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию новый анекдот военных дней.
Доброе утро, мы из Одессы! Рашисты бесятся, хотят сорвать нам курортный сезон. Рушат базы отдыха и рестораны, морские мины на пляжи подбрасывают. Но, одесситов не запугать, мы только злее с каждой ракетой становимся. Создаем новые анекдоты и с каждым днем приближаем победу Украины.
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