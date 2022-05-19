Анекдот дня: как воюют бандеровцы?

Доброе утро, Одесса! Сегодня синоптики обещают нам нехорошую погоду, а рашисты не прекращают грозить ракетами. Но мы не унываем, поскольку понимаем: вся их злоба – от бессилия нас одолеть.
«Одесская жизнь» предлагает начать утро с очередного весьма актуального анекдота.
– Товарищ майор, а бандеровцы умеют воевать?
– Кто их знает, оттуда еще никто не возвращался.
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Авторы карикатур: Valentyn Bezruk и Igor Kozoviy