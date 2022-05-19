Анекдот дня: как воюют бандеровцы?

Анекдот дня: путин и Финляндия в НАТО Доброе утро, одесситы! Сегодня, как ожидается, в Одессе будет греметь… Но не пугайтесь: это всего лишь весенняя гроза. Хотя и та, другая «гроза», увы, остается в силе… Но мы, как обычно, бодрости духа не теряем. А для зарядки позитива «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию новый анекдот военных дней. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: откуда в Украине появились фашисты Доброе утро, мы из Одессы! Рашисты бесятся, хотят сорвать нам курортный сезон. Рушат базы отдыха и рестораны, морские мины на пляжи подбрасывают. Но, одесситов не запугать, мы только злее с каждой ракетой становимся. Создаем новые анекдоты и с каждым днем приближаем победу Украины. ПОДРОБНЕЕ