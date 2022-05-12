Анекдот дня: чем озадачены оккупанты?

Доброе утро, мы из Одессы! И не страшны нам ни горе, ни беда, ни вражеские «прилеты» (хотя вот их бы лучше бы не было). Но верим в ВСУ и в нашу скорую Победу. А для заряда позитива «Одесская жизнь» подготовила очередной актаульный анекдот.
Итак, что же озадачило в Украине рашистских оккупантов?
Российские войска озадачены – им обещали цветы, но не уточнили, что на могилу.
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