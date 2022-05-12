Анекдот дня: чем озадачены оккупанты?

Одесситы хотят отблагодарить европейцев пряниками В Одессе родился проект, идея которого – отблагодарить наших соседей-европейцев за ту помощь, которую они нам оказали в первые дни войны и продолжают оказывать до сих пор. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что объявит путин 9 мая? Доброе утро, Одесса! Вчерашний день выдался для нас нелегким. Но это не повод падать духом. А для утренней зарядки позитива «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию очередной антивоенный анекдот. И не забываем: посмеяться над врагом – наполовину его победить.

Итак, не за горами 9 мая – сакральный день для роZZиян и их «слетевшего с катушек» президента. Что же он задумал? ПОДРОБНЕЕ