Анекдот дня: скільки коштує вставити зуб у Фіми

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
— Ізя, це правда, що твоя дружина подала до суду на розлучення?
— Так, але і я звернувся до суду з таким самим проханням.
— Послухай, якщо ви в усьому погоджуєтеся одне з одним, навіщо ж вам розлучатися?
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Прийшов Отелло до Дездемони,
Але немає її, вона у Моні.
*****
— Фімо, а скільки в тебе коштує вставити зуб?
— Дорого. Навіть і не розраховуйте.
— А якщо я таки прийду до тебе додому, а не в клініку?
— Тоді трохи дешевше.
— Зі своїм зубом та інструментами?!
— Ще трохи скину.
— А те, шо я таки твій батько?
— Ви таки знову з козирів пішли, тату?
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