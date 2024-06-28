Анекдот дня: скільки коштує вставити зуб у Фіми

— Ізя, це правда, що твоя дружина подала до суду на розлучення?

— Так, але і я звернувся до суду з таким самим проханням.

— Послухай, якщо ви в усьому погоджуєтеся одне з одним, навіщо ж вам розлучатися?

*****

Прийшов Отелло до Дездемони,

Але немає її, вона у Моні.

*****

— Фімо, а скільки в тебе коштує вставити зуб?

— Дорого. Навіть і не розраховуйте.

— А якщо я таки прийду до тебе додому, а не в клініку?

— Тоді трохи дешевше.

— Зі своїм зубом та інструментами?!

— Ще трохи скину.

— А те, шо я таки твій батько?

— Ви таки знову з козирів пішли, тату?

У нас є й інші анекдоти: