Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: сколько будут брать чиновники, когда победят коррупцию

Анекдот дня: сколько будут брать чиновники, когда победят коррупцию

Доброе утро, читатели! Новый день наступил, и мы рады предложить вам порцию свежих и забавных анекдотов. Начните утро с хорошего смеха и заряжайтесь позитивом на весь день! Читайте, смейтесь и наслаждайтесь!

В одесской химчистке:
— Безобразие! Почему вы пришили к моему пальто чужие пуговицы?!
— А шо, мадам, таки было бы лучше, если бы к вашим пуговицам мы пришили чужое пальто?

Одесская коммуналка:
— Софочка, вчера из вашей комнаты доносились такие странные звуки…
— Ах, ничего интересного — это был ноктюрн Шопена.
— Ничего себе не интересно — звучал Шопен, а вышел таки Додик!

Диалог в Одессе.
— Скажите, Моня, вы верите, что у нас победят коррупцию?
— Верю, Сёма! Вот только меня волнует такой вопрос: раньше, при коррупции, чиновники в среднем брали за услугу по 1000 долларов, сейчас, во время беспощадной борьбы с коррупцией, берут уже по 3000. Сколько же будут брать, когда коррупция будет побеждена?

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Редакция ПРОФИЛЬ
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