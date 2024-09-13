Анекдот дня: сколько будут брать чиновники, когда победят коррупцию

В одесской химчистке:

— Безобразие! Почему вы пришили к моему пальто чужие пуговицы?!

— А шо, мадам, таки было бы лучше, если бы к вашим пуговицам мы пришили чужое пальто?

Одесская коммуналка:

— Софочка, вчера из вашей комнаты доносились такие странные звуки…

— Ах, ничего интересного — это был ноктюрн Шопена.

— Ничего себе не интересно — звучал Шопен, а вышел таки Додик!

Диалог в Одессе.

— Скажите, Моня, вы верите, что у нас победят коррупцию?

— Верю, Сёма! Вот только меня волнует такой вопрос: раньше, при коррупции, чиновники в среднем брали за услугу по 1000 долларов, сейчас, во время беспощадной борьбы с коррупцией, берут уже по 3000. Сколько же будут брать, когда коррупция будет побеждена?

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