Анекдот дня: скільки братимуть чиновники, коли переможуть корупцію

В одеській хімчистці:

— Неподобство! Чому ви пришили до мого пальта чужі гудзики?

— А шо, мадам, таки було б краще, якби до ваших ґудзиків ми пришили чуже пальто?

Одеська комуналка:

— Софочка, вчора з вашої кімнати долинали такі дивні звуки.

— Ах, нічого цікавого — то був ноктюрн Шопена.

— Нічого собі не цікаво, — звучав Шопен, а таки вийшов Додік!

Діалог у Львові.

— Скажіть, Моню, ви вірите, що ми переможемо корупцію?

— Вірю, Сема! Ось тільки мене хвилює таке запитання: раніше, за корупції, чиновники в середньому брали за послугу по 1000 доларів, зараз, під час нещадної боротьби з корупцією, беруть уже по 3000. Скільки ж братимуть, коли корупція буде переможена?

У нас є й інші анекдоти: