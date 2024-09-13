Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: скільки братимуть чиновники, коли переможуть корупцію

Анекдот дня: скільки братимуть чиновники, коли переможуть корупцію

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих та кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху та заряджайте позитивом на весь день! Читайте, смійтеся та насолоджуйтесь!

В одеській хімчистці:
— Неподобство! Чому ви пришили до мого пальта чужі гудзики?
— А шо, мадам, таки було б краще, якби до ваших ґудзиків ми пришили чуже пальто?

Одеська комуналка:
— Софочка, вчора з вашої кімнати долинали такі дивні звуки.
— Ах, нічого цікавого — то був ноктюрн Шопена.
— Нічого собі не цікаво, — звучав Шопен, а таки вийшов Додік!

Діалог у Львові.
— Скажіть, Моню, ви вірите, що ми переможемо корупцію?
— Вірю, Сема! Ось тільки мене хвилює таке запитання: раніше, за корупції, чиновники в середньому брали за послугу по 1000 доларів, зараз, під час нещадної боротьби з корупцією, беруть уже по 3000. Скільки ж братимуть, коли корупція буде переможена?

У нас є й інші анекдоти:

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Редакція ПРОФІЛЬ
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