Анекдот дня: Роза Марковна о политике и сексе

С добрым воскресным утром, одесситы! «Одесская жизнь» советует начать выходной день с позитивного настроя (и да обойдется и сегодня без воздушных тревог и, ох, тьфу-тьфу-тьфу, чего похуже).
Да, от насущных проблем и тяжелых мыслей надо периодически отдыхать. Хотя, чего греха таить, сейчас все мы немного «Розы Марковны» из сегодняшнего нашего анекдота:
– Роза Марковна, вы таки женщина, хватит о политике. Давайте за секс поговорим!
– Давайте! Вот как вы думаете, когда закончится в стране это бл@дство?..
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