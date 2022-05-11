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Анекдот дня: гадалка рассказала, в какой день умрет Путин

Анекдот дня: гадалка рассказала, в какой день умрет Путин

Доброе утро, Одесса! Минувшие сутки прошли без воздушных тревог. А значит одесситы хорошо отдохнули и готовы к новой порции утреннего юмора.

путин пришел к гадалке, чтобы узнать, когда он умрет

— На самый большой праздник ты умрешь

— А когда этот праздник?

— А вот когда умрешь, тогда и будет!

посмертная маска путина

Посмертная маска путина

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Редакция ПРОФИЛЬ

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