Анекдот дня: гадалка рассказала, в какой день умрет Путин

Доброе утро, Одесса! Начинаем новый день с хорошим настроением (тем более что заняжной комендантский час уже закончился). А для заряда позитива «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию очередной актуальный анекдот.
Доброе утро, Одесса! Вчерашний день выдался для нас нелегким. Но это не повод падать духом. А для утренней зарядки позитива «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию очередной антивоенный анекдот. И не забываем: посмеяться над врагом – наполовину его победить.
Итак, не за горами 9 мая – сакральный день для роZZиян и их «слетевшего с катушек» президента. Что же он задумал?
Доброе утро, неунывающие одесситы! Сегодня суббота и, стало быть, не время унывать (как, впрочем, и в какой-либо другой день). Держим кулачки за наших защитников и верим в нашу Победу! А для утреннего позитива предлагаем вашему вниманию свежий анекдот.
Как известно, украинцы и русские – отнюдь не «одиннарот», а совершенно разные. И, как выяснилось, это заметно даже у новорожденных. Итак…
Доброе утро, Одесса! Начинаем пятницу исключительно с позитива. Не секрет, что украинское приветствие и лозунг «Слава Украине!» на русских нацистов действует как ладан на чертей, и как чеснок на вампиров.
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