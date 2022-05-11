Анекдот дня: гадалка рассказала, в какой день умрет Путин

Анекдот дня: что объявит путин 9 мая? Доброе утро, Одесса! Вчерашний день выдался для нас нелегким. Но это не повод падать духом. А для утренней зарядки позитива «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию очередной антивоенный анекдот. И не забываем: посмеяться над врагом – наполовину его победить.

Итак, не за горами 9 мая – сакральный день для роZZиян и их «слетевшего с катушек» президента. Что же он задумал? ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: пришли в роддом украинец, поляк и русский Доброе утро, неунывающие одесситы! Сегодня суббота и, стало быть, не время унывать (как, впрочем, и в какой-либо другой день). Держим кулачки за наших защитников и верим в нашу Победу! А для утреннего позитива предлагаем вашему вниманию свежий анекдот.

Как известно, украинцы и русские – отнюдь не «одиннарот», а совершенно разные. И, как выяснилось, это заметно даже у новорожденных. Итак… ПОДРОБНЕЕ