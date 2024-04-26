Анекдот дня: муж, похожий на ручную кладь

Одесская трамвайная остановка. Дама успела заскочить в трамвай, а её крепко выпивший муж — нет. Кондуктор кричит вагоновожатому:

— Сёма, шоб ты так жил, останови средство! Дама ручную кладь забыла!

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— А эти креветки доедут до Киева по такой жаре?

— Конечно, доедут. А если не доедут — привозите назад, я их ещё раз продам.

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В одесском ресторане висит объявление: «У нас сменилось руководство». Один из постоянных клиентов спрашивает:

— А шо, Арон Моисеевич продал таки ресторан?

— Нет, он таки женился.

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