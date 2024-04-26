Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: муж, похожий на ручную кладь

Анекдот дня: муж, похожий на ручную кладь

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!

Одесская трамвайная остановка. Дама успела заскочить в трамвай, а её крепко выпивший муж — нет. Кондуктор кричит вагоновожатому:
— Сёма, шоб ты так жил, останови средство! Дама ручную кладь забыла!

*****

— А эти креветки доедут до Киева по такой жаре?
— Конечно, доедут. А если не доедут — привозите назад, я их ещё раз продам.

*****

В одесском ресторане висит объявление: «У нас сменилось руководство». Один из постоянных клиентов спрашивает:
— А шо, Арон Моисеевич продал таки ресторан?
— Нет, он таки женился.

У нас есть и другие анекдоты:

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Редакция ПРОФИЛЬ
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