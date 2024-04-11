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Анекдот дня: как мадам Рабинович и ее Мойша в театр на «Му-Му» ходили

Анекдот дня: как мадам Рабинович и ее Мойша в театр на «Му-Му» ходили

Утро доброе, стойкие и несломленные одесситы! Ведь как бы враг ни старался, нашу силу духа не ракетами, не «шахедами» не одолеть. И несмотря и не взирая, мы начинаем новый день с улыбкой. Ну, и донатить в поддержку нашей армии, конечно же, не забываем.

«Одесская жизнь» уже по старой доброй традиции предлагает начать этот день на позитиве. И сегодня давайте-ка заглянем в театр на пускай не очень-то веселый спектакль, но с весьма забавными зрителями:

Одесский театр. Идет спектакль по повести «Му-Му». На первом ряду сидит благородная мадам Рабинович с мопсом на коленях. Причем пес смотрит во все глаза на разворачивающееся действо. Радуется и переживает вместе с героями, хлопает в лапы, скулит и тявкает. Когда Герасим утопил бутафорскую собаку, мопс жалобно заскулил. Сидящий рядом мужик не вытерпел и спросил:
– Мадам, не кажется ли вам странным, что ваша собачка так реагирует на все происходящее на сцене?
– Ой, риба моя, таки и не говорите! Ведь Мойше абсолютно не понравилась и сама книга!

Муму, карикатура

Муму и Герасим, карикатура

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Редакция ПРОФИЛЬ
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