Анекдот дня: как Рабинович с парашютом прыгал

И не забываем: воскресенье – день для времяппрепровождения исключительно приятного. А для кого-то это возможно попробовать что-то новенькое, ранее не испытанное… Вот герой сегодняшнего анекдота, например, кое-что таки попробовал. Что же из этого вышло?

Рабинович прыгнул с парашютом и просит записать ему два прыжка.

– На каком основании?

– Это был первый и последний.

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