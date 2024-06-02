Анекдот дня: как Рабинович с парашютом прыгал

Анекдот дня: как Рабинович с парашютом прыгал

Утро доброе, одесситы! Ну, по крайней мере, надеемся, что именно таким оно для вас и нас и будет. И пускай не испортят этот воскресный день ни погода, ни воздушные тревоги. А если что-то вдруг да и испортит, то пускай поддерживает вас заряд позитива от «Одесской жизни».

И не забываем: воскресенье – день для времяппрепровождения исключительно приятного. А для кого-то это возможно попробовать что-то новенькое, ранее не испытанное… Вот герой сегодняшнего анекдота, например, кое-что таки попробовал. Что же из этого вышло?

Рабинович прыгнул с парашютом и просит записать ему два прыжка.
– На каком основании?
– Это был первый и последний.

Анекдот про парашютистов

Первый прыжок с парашютом

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