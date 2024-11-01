Анекдот дня: почему в Одессе индюк дороже говорящего попугая

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Одесский дворик.
— Тётя Роза, а шо это ваша Циля так долго не выходит замуж?
— Так никто же не берёт.
— А вы таки у всех спросили?
Одесса. Привоз. Глуховатая покупательница спрашивает продавца:
— Сколько стоят ваши огурцы?
— Тридцать гривен.
— Простите, сколько? Пятьдесят?
— Нет, мадам, сорок.
Одесса. На Староконном рынке мужчина продаёт попугая и индюка.
Покупатель:
— Сколько стоит ваш попугай?
— Тысячу гривен, ведь он говорящий, может сказать: «Ты дурак».
— А индюк?
— Пять тысяч.
— Почему так дорого?
— Самый умный. Он не говорит: «Ты дурак», но он так думает.
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