Анекдот дня: почему в Одессе индюк дороже говорящего попугая

Одесский дворик.

— Тётя Роза, а шо это ваша Циля так долго не выходит замуж?

— Так никто же не берёт.

— А вы таки у всех спросили?

Одесса. Привоз. Глуховатая покупательница спрашивает продавца:

— Сколько стоят ваши огурцы?

— Тридцать гривен.

— Простите, сколько? Пятьдесят?

— Нет, мадам, сорок.

Одесса. На Староконном рынке мужчина продаёт попугая и индюка.

Покупатель:

— Сколько стоит ваш попугай?

— Тысячу гривен, ведь он говорящий, может сказать: «Ты дурак».

— А индюк?

— Пять тысяч.

— Почему так дорого?

— Самый умный. Он не говорит: «Ты дурак», но он так думает.

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