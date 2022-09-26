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Анекдот дня: как еврей сына бизнесу учил

Анекдот дня: как еврей сына бизнесу учил

Доброе утро, Одесса и одесситы! Пусть сегодняшний понедельник окажется для нас не «днем тяжелым», а очень даже удачным и плодотворным (и желательно без атак «шахидов» всяких).

А чтобы день прошел успешно, надо начать его на позитиве, и поможет в этом наш традиционный одесский анекдот:

Еврей учит сына бизнесу и говорит:

– Сынок, мой торговый партнер Михаил Зильберман забыл вернуть мне деньги. Напиши-ка ему телеграммку!

Сын приходит с телеграммой:

– Уважаемый г-н Зильберман! Верните, пожалуйста, нам наши деньги!

Отец посмотрел и говорит:

– Ээ, нет, сынок! Не то! Покороче надо!

Сын приходит с новой телеграммой:

– Г-н Зильберман! Верните деньги!

Отец:

– Ээ, сынок! Опять не то!

Подожди, я через пару минут принесу тебе правильный текст.

Возвращается через минуту с телеграммой. В ней написано:

– Миша, ну???

памятка

еврейская мудрость про деньги

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Редакция ПРОФИЛЬ

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