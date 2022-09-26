Анекдот дня: как еврей сына бизнесу учил

Доброе утро, Одесса и одесситы! Пусть сегодняшний понедельник окажется для нас не «днем тяжелым», а очень даже удачным и плодотворным (и желательно без атак «шахидов» всяких).
А чтобы день прошел успешно, надо начать его на позитиве, и поможет в этом наш традиционный одесский анекдот:
Еврей учит сына бизнесу и говорит:
– Сынок, мой торговый партнер Михаил Зильберман забыл вернуть мне деньги. Напиши-ка ему телеграммку!
Сын приходит с телеграммой:
– Уважаемый г-н Зильберман! Верните, пожалуйста, нам наши деньги!
Отец посмотрел и говорит:
– Ээ, нет, сынок! Не то! Покороче надо!
Сын приходит с новой телеграммой:
– Г-н Зильберман! Верните деньги!
Отец:
– Ээ, сынок! Опять не то!
Подожди, я через пару минут принесу тебе правильный текст.
Возвращается через минуту с телеграммой. В ней написано:
– Миша, ну???
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