Анекдот дня: старый еврей приехал в Одессу

Доброе утро, Одесса! Нелегким был вчерашний день, каким-то окажется день сегодняшний?.. Но мы таки не унываем, а держим кулачки за наших защитников и верим, что рано или поздно все плохое, что сейчас есть в нашей жизни, останется далеко позади.
И новый день начинаем бодро и с нашим анекдотом:
Еврей из Одессы решил на старости лет посетить родной город.
Приезжает, выходит на улицу, ставит на землю чемодан, оглядывается по сторонам и вздыхает:
– Ах, Одесса-мама! Я тебя не узнаю!..
Смотрит – чемодана нет.
– А вот теперь, Одесса-мама, я таки тебя узнаю!
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