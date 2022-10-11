Анекдот дня: старый еврей приехал в Одессу

Анекдот дня: как прошло свидание у Цили? Доброе утро, Одесса и одесситы и все к таковым примкнувшие! Воскресенье – день отдыха и всяческих приятных занятий. Можно отвлечься от будничной рутины и сходить…ну, скажем, на свидание. ПОДРОБНЕЕ

«Бавовна» на Крымском мосту вдохновила украинцев на шутки и мемы Утро субботы, 8 октября, принесло хорошие новости из оккупированного Крыма: напомним, там случилась небольшая «бавовна», ну то есть немного подгорел железнодорожный состав на Крымском мосту. Да и самому мосту неплохо досталось. ПОДРОБНЕЕ