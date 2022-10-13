Анекдот дня: роковая ошибка Софы Львовны

Доброе утро, Одесса и одесситы! Сегодня «Одесская жизнь» желает всем, чтобы этот четверг был исключительно удачным, продуктивным и не принес никаких разочарований.
А для бодрости духа и зарядки позитивом предлагаем вашему вниманию наш свежий анекдот:
…Слишком поздно еврейка Софа Львовна поняла, шо не стоило обращаться к пластическому хирургу, в приемной которого висят репродукции картин Пикассо…
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