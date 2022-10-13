Анекдот дня: роковая ошибка Софы Львовны

Анекдот дня: секрет экономии Мони Доброе утро! Запаслись водой на 2-3 дня, как нас предупреждали? Если нет, то лучше запастись, чтобы не следовать Мониным рецептам. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: старый еврей приехал в Одессу Доброе утро, Одесса! Нелегким был вчерашний день, каким-то окажется день сегодняшний?.. Но мы таки не унываем, а держим кулачки за наших защитников и верим, что рано или поздно все плохое, что сейчас есть в нашей жизни, останется далеко позади. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как прошло свидание у Цили? Доброе утро, Одесса и одесситы и все к таковым примкнувшие! Воскресенье – день отдыха и всяческих приятных занятий. Можно отвлечься от будничной рутины и сходить…ну, скажем, на свидание. ПОДРОБНЕЕ