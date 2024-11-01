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Анекдот дня: чому в Одесі індик дорожчий за папугу, що говорить

Анекдот дня: чому в Одесі індик дорожчий за папугу, що говорить

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся!

Одеський дворик.
— Тетя Роза, а шо це ваша Ціля так довго не виходить заміж?
— То ж ніхто не бере.
— А ви таки у всіх спитали?

Одеса. Привоз. Глухувата покупниця запитує продавця:
— Скільки коштують ваші огірки?
— Тридцять гривень.
— Вибачте, скільки? П’ятдесят?
— Ні, мадам, сорок.

Одеса. На Староконному ринку чоловік продає папугу та індика.
Покупець:
— Скільки коштує ваш папуга?
— Тисячу гривень, адже він, може сказати: “Ти дурень”.
— А індик?
— П’ять тисяч.
— Чому так дорого?
— Найрозумніший. Він не каже: “Ти дурень”, але він так думає.

У нас є й інші анекдоти:

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