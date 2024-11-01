Анекдот дня: чому в Одесі індик дорожчий за папугу, що говорить

Одеський дворик.

— Тетя Роза, а шо це ваша Ціля так довго не виходить заміж?

— То ж ніхто не бере.

— А ви таки у всіх спитали?

Одеса. Привоз. Глухувата покупниця запитує продавця:

— Скільки коштують ваші огірки?

— Тридцять гривень.

— Вибачте, скільки? П’ятдесят?

— Ні, мадам, сорок.

Одеса. На Староконному ринку чоловік продає папугу та індика.

Покупець:

— Скільки коштує ваш папуга?

— Тисячу гривень, адже він, може сказати: “Ти дурень”.

— А індик?

— П’ять тисяч.

— Чому так дорого?

— Найрозумніший. Він не каже: “Ти дурень”, але він так думає.

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